Rio Abraça Lula, na quadra da Portela, Rio de Janeiro. Foto: Marcos Porto/Agência O Dia - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio Abraça Lula, na quadra da Portela, Rio de Janeiro. Foto: Marcos Porto/Agência O DiaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 31/01/2023 07:00

O presidente Lula já tem data para vir ao Rio de Janeiro: na próxima segunda-feira (6), ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade. A turma de Brasília baixa na capital fluminense para prestigiar as inaugurações dos dois prédios restantes do Super Centro Carioca de Saúde em Benfica: o Centro Carioca do Olho (CCO) e o Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem (CCDTI). Quem também estará lá será Daniel Soranz, já como deputado federal.