Bacellar e Bittencourt: última vez em que a Alerj teve duas chapas à presidência foi em 2013, quando Paulo Melo ganhou de Domingos BrazãoFotos: Alerj

Publicado 31/01/2023 09:00

O temporal que caiu sobre a capital ontem atingiu também a política, com o lançamento da candidatura do secretário de Agricultura, Jair Bittencourt (PL), à presidência da Alerj — contra o também governista Rodrigo Bacellar (PL). A esquerda se prepara para embarcar no apoio a Bittencourt, que pode resultar na curiosa situação de o PSOL votar no PL. Isso se a chapa se confirmar, já que o próprio foi chamado para uma reunião à noite no Palácio Guanabara. Durante a tarde, na guerra de nervos, os dois grupos garantiam ter ao menos 40 nobres em seu apoio — soma que resulta em dez gabinetes a mais do que comporta o Alerjão. O deputado de Itaperuna já viu um racha em seu quintal: os aliados Valdecy da Saúde, Deodalto e Val Ceasa posaram com o adversário.





Picadinho

O curso técnico Grau, unidade Madureira, realiza na quarta-feira (1) uma campanha de doação de sangue, em parceira com o Hemorio.

Rafael Aloisio Freitas recebeu a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, grau ouro, do governo português, pela lei da isenção do IPTU para clubes lusos no Rio.

Estão abertas as inscrições para a 1ª Olimpíada de Português, para alunos do Ensino Fundamental II e Médio. Informações pelo site: olimpiadadeportugues.com