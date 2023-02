Rodrigo Bacellar (PL) - Foto Divulgação

Rodrigo Bacellar (PL) Foto Divulgação

Publicado 31/01/2023 13:53 | Atualizado 31/01/2023 19:00

Esta nota foi reescrita. Originalmente, ela afirmava ter havido uma troca de lugares na chapa de Rodrigo Bacellar, com Dr. Deodalto no lugar de Rosenverg Reis na primeira secretaria. A mudança não foi efetivada.

O anúncio da candidatura de Jair Bittencourt (PL) para a presidência da Alerj foi a gota que faltava para o pote de mágoas no Edifício Lúcio Costa entornar. As principais insatisfações são com os cargos de maior prestígio, destinadas não à composições partidárias, mas a parlamentares vistos como próximos de Rodrigo Bacellar (PL).

Um dos focos de incêndio é a promessa de entregar a primeira secretaria, cargo que funciona como uma espécie de prefeitura do Legislativo, a Rosenverg Reis (MDB). Os outros são a indicação de Pedro Brazão (União) para a primeira vice-presidência, e a articulação para Rodrigo Amorim (PTB) ficar na presidência da Comissão de Constituição e Justiça — a mais importante da Casa.

Na composição feita pelo atual secretário de Governo — que será exonerado para tomar posse —, o partido de Claudio Castro (PL) ocupa apenas funções mais secundárias, como secretarias acessórias e vogais. A reclamação é que a maior bancada, com 17 integrantes, deveria ter mais destaque.



Durante a tarde desta terça-feira (31), reuniões foram emendadas umas nas outras. Os rebeldes tentaram negociar mudanças na chapa — mas, até o momento, nada foi concretizado.