Fachada do novo predio da ALERJ - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 31/01/2023 16:49 | Atualizado 31/01/2023 16:52

A próxima Legislatura da Alerj começa nesta quarta-feira (1), com a posse dos deputados eleitos. Por conta disso, no Diário Oficial de hoje (31), três parlamentares foram exonerados. São eles: Eduardo Cavaliere (PSD), Guilherme Schleder (PSD) e Daniel Soranz (PSD).



Na Casa Civil, Cavaliere será substituído por Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo. Já a Secretaria de Esportes ficará sob responsabilidade da recém-nomeada subsecretária Anna Laura Secco. Ela, que recentemente ocupou a Secretaria de Conservação, ficará no lugar de Schleder, escalado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) para comandar a futura pasta de relações institucionais. Enquanto isso, Rodrigo de Sousa Prado retoma o cargo que já ocupou durante a campanha de 2022, ficando responsável pela Secretaria Municipal de Saúde na ausência de Soranz, que deve ficar em Brasília.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.