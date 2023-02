Edson Santos - Antonio Augusto / Câmara dos Deputados

Publicado 01/02/2023 15:24

“O bom filho à casa torna”: o velho ditado foi comprovado com a volta de Edson Santos ao PT. O ex-ministro havia deixado o Partido dos Trabalhadores para se filiar ao PSB em 2021, onde concorreu como deputado federal. Agora, ele volta ao partido para assumir o mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio.

Vale lembrar que o mandato pertence ao partido, não ao candidato — o que daria margem para o PT pedir o cargo se Santos ficasse no PSB. No entanto, a filiação acaba com qualquer possibilidade do caso ser levado à justiça. Santos continua no gabinete de Reimont (PT), onde atuou como assessor parlamentar fazendo a transição de suplente para titular.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob a supervisão de Aline Macedo.