Câmara de São Gonçalo - Divulgação

Câmara de São GonçaloDivulgação

Publicado 01/02/2023 11:00

Aos pouquinhos, a Câmara de São Gonçalo ficou um pouquinho mais variada. A legislatura começou com uma vereadora, Priscilla Canedo (PT), entre as 27 vagas. Nesta quarta-feira (1), com a posse de Janilce Magalhães (PSOL) — no lugar de Professor Josemar, que se elegeu como deputado estadual —, o número chega a quatro.

Mariangela Valviesse (União) e Patrícia Silva (Cidadania) chegaram ao parlamento como suplentes de vereadores que se licenciaram para assumir secretarias municipais. Elas substituem, respectivamente, Pedro Pericar e Bruno Porto.