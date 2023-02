ESPECIAL - 06/10/2022 - Palácio Tiradentes, a antiga ALERJ, vai virar Centro Cultural com apresentações de shows e visitas guiadas pelo seu interior. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 01/02/2023 09:00

A legislatura que toma posse hoje na Alerj, já começa fraturada. O racha causado pela candidatura de Jair Bittencourt, desafiando Rodrigo Bacellar, não afeta apenas o PL — partido de ambos. O União Brasil também está dividido entre as candidaturas, com a Nacional pressionando em favor da chapa alternativa. E mesmo o PT-PCdoB não está unido, embora João Maurício e André Ceciliano tenham entrado em cena para defender Bittencourt. As divisões afetam ainda os seis parlamentares do PSD e até os dois do PDT, com Vitor Júnior ao lado do Palácio Guanabara. A chapa de Bacellar, aliás, não economizou no telefone: até mesmo a turma do PSOL, que tem a oposição ao governo sacramentada em resolução, foi procurada. O partido avalia votar ou se abster.





Picadinho

No dia 2, às 11h, a ACRJ vai promover uma palestra-brunch com o economista Mauro Osório sobre o Complexo Industrial da Saúde. Informações: (21) 2514-1203.

O prazo das inscrições para a Bolsa Funarte e Aliança Francesa de Residências Artísticas em Artes Cênicas Brasil/França foi prorrogado até o dia 14. Matrículas pelo site.

Amanhã, a EAV Parque Lage apresenta as exposições "Abre Gira" e "Geometrias do habitar" dos artistas Bruno Miguel e Dona Carmem. Informações: (21) 99228-7955.