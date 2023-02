A deputada Marina do MST (PT) - Reprodução / redes sociais

Publicado 01/02/2023 13:00

A deputada Marina do MST (PT) preparou uma surpresa para os novos colegas de parlamento: um kit com produtos feitos por beneficiários da reforma agrária, como arroz, café e homeopatia. Ela quer reforçar a importância do Movimento Sem Terra como produtor de alimentos orgânicos.