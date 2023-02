Marina do MST, em cima de um caixote, discursando para seus apoiadores - Foto de Paulo Cezar Pereira

Publicado 01/02/2023 16:03 | Atualizado 01/02/2023 17:02

Os deputados de esquerda já começam o mandato seguindo as tradições. A Marina do MST (PT) chegou à cerimônia de posse acompanhada por vários integrantes do movimento, que caminharam desde a Lapa até a Praça XV, onde fica o Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). De praxe, conseguiram inclusive um caixotinho para que ela pudesse discursar.



Enquanto outros parlamentares chegavam, os apoiadores da nova deputada gritavam cantos como “Alerj, pode esperar, Marina vai chegar”. No PSOL, antes de se dirigir ao Palácio Tiradentes, a nova bancada ocupou o tradicionalíssimo Buraco do Lume para se apresentar a seus eleitores.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.