Jair Bittencourt e Rodrigo Bacellar, ambos do PL, se cumprimentam na posse dos deputados - Foto de leitor

Publicado 02/02/2023 09:00

Embora os liberais Jair Bittencourt e Rodrigo Bacellar (ambos candidatos à presidência da Alerj) tenham trocado amabilidades, o clima de tensão era mais do que palpável, ontem, no Palácio Tiradentes. Tanto que tem gato escaldado se preparando para, na sessão desta quinta-feira (2), aparecer só na hora da votação, dizer o nome do escolhido... e dar no pé. Na cerimônia de posse, apoiadores do campista receberam adesivos — e 25 usaram o adereço na hora de assinar o livro, alguns tirando para a foto, e recolocando logo em seguida. Enquanto oráculos cravavam resultados favoráveis aos dois lados, a busca por votos também rendeu brincadeiras: sabendo que Bruno Dauaire está fechado com Bacellar, Dr. Serginho não perdeu a chance de interceder pelo oponente.





A ansiedade — e o apego — ao símbolo de poder

Enquanto alguns eleitos pegaram o pin de deputado antes da posse e passaram a desfilar como se já fossem efetivamente parlamentares, o contrário também aconteceu. Na cerimônia do Palácio Tiradentes, houve quem, mesmo sem mandato, mantivesse o acessório pregado ao paletó.

Picadinho

Dirigido por Carlos Alberto Serpa, o Chá Musical "Nosso samba é campeão" ficará em cartaz até o dia 16, na Julieta de Serpa, no Flamengo.

Entre os dias 9 e 10, acontece um workshop sobre empregabilidade para pessoas com deficiência, no auditório da Secretaria de Educação, no centro de Niterói.

A Procuradoria do Município do Rio abriu o processo seletivo de Estágio Forense para estudantes de Direito. O edital está disponível no site da PGM. Inscrições até dia 01/03