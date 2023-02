Pista de skate inaugurada na Praça Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes - BROW Comunicação

Publicado 13/02/2023 15:34 | Atualizado 13/02/2023 16:06

Os moradores do Recreio que passam pela Praça Tim Maia, no Posto 12, já podem notar a nova pista de skate inaugurada no último sábado (11). A construção atende pedidos da comunidade de skatistas que frequenta o local, e tem crescido após o esporte ter se tornado modalidade olímpica. A pista é considerada democrática e promete atender desde praticantes iniciantes até os mais experientes.



A obra faz parte do projeto de revitalização da praça, coordenado pela Fundação Parques e Jardins, da prefeitura. O local recebeu ainda outras melhorias, como nova iluminação, parquinho para crianças e um bicicletário.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.