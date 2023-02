O prefeito Jorge Miranda, de Mesquita, assinou um termo de cooperação técnica com o Instituto Rio Metrópole - Divulgação

O prefeito Jorge Miranda, de Mesquita, assinou um termo de cooperação técnica com o Instituto Rio MetrópoleDivulgação

Publicado 12/02/2023 07:00

Adepto do método BIM em todas as obras da Prefeitura de Mesquita, Jorge Miranda se transformou em uma espécie de embaixador da técnica — criada para economizar custos e tempo. Nesta semana, assinou um termo de cooperação técnica com o Instituto Rio Metrópole. E está com conversas adiantadas com a Secretaria estadual das Cidades. A nova lei de licitações, que entra em vigor no fim de abril, prevê que o BIM seja preferencial em obras públicas.