Deslizamento de pedras matou um senhor de 80 anos na Rua Pedro Américo, no Catete, enquanto assistia televisão no quarto de casa, devido a grande chuva na noite de ontem. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O Dia - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Deslizamento de pedras matou um senhor de 80 anos na Rua Pedro Américo, no Catete, enquanto assistia televisão no quarto de casa, devido a grande chuva na noite de ontem. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O DiaPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/02/2023 09:00

Depois do caos das chuvas desta semana — que causaram mortes —, a vereadora Teresa Bergher viu uma resposta da prefeitura no Diário Oficial: três ações importantes para a prevenção de tragédias receberam recursos. Com o dindim que pingou, a implantação de esgoto na Zona Oeste e as ações de estabilização geotécnica ultrapassaram o que estava previsto na Lei Orçamentária Anual. Foram R$ 1,2 milhão e R$ 79 milhões a mais, resultando em um crescimento de 5% e 81%, respectivamente. Em compensação, mesmo com os R$ 34,6 milhões liberados para custear obras de manejo de águas pluviais, a o valor continua abaixo daquele aprovado pela Câmara. "Em menos de dois meses, foram cortados R$ 198 milhões, uma redução de 14%", lamenta Teresa.





Solução temporária para problema que se arrasta

Por causa das chuvas, a água fornecida ao Shopping Piratas, em Angra dos Reis, passou a chegar com cor de barro. Sem poder esperar uma solução, a gerência do estabelecimento precisou de caminhões pipa. Só nesta semana, foram seis veículos com capacidade de 20 mil litros.

Picadinho

Hoje, a partir das 10h, a ONG Nóiz inaugura o projeto "Entre Elas". O objetivo é acolher e fortalecer as mulheres por meio de rodas de conversas.

Vão até o dia 28 as inscrições para alunos da rede pública de ensino interessados em aulas gratuitas de vários instrumentos, nos polos do projeto Geração de Sons.

Na segunda, a roda de conversa "Como ecoa hoje o grito do Chico?", na Blooks, de Botafogo, tem participação de Ana Borelli, Carlos Minc e Lucélia Santos, entre outros.