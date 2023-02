Os deputados Arthur Monteiro e Rodrigo Amorim - Thiago Lontra / Alerj

Os deputados Arthur Monteiro e Rodrigo AmorimThiago Lontra / Alerj

Publicado 11/02/2023 07:00

Quem acabou vítima do fogo amigo governista para evitar CPIs da oposição foi Rodrigo Amorim. O deputado conseguiu todas as assinaturas necessárias para investigar os serviços delegados — ou seja, fornecidos por concessionárias —, e recebeu o apoio em plenário de colegas como André Corrêa e Léo Vieira. Porém, só protocolou depois das sete comissões da dupla Valdecy da Saúde-Val Ceasa. Com isso, para emplacar a ideia, precisará reapresentá-la como projeto de resolução.