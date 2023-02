Marina do MST (PT) entrega kit com produtos da reforma agrária a Carlos Macedo (Republicanos) - Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:45

kit de boas vindas que a deputada Marina do MST preparou aos colegas de Alerj — com itens produzidos pelos Sem Terra, como arroz e café orgânicos — foi um sucesso só e desapareceram rapidinho.

Parlamentares da esquerda à direita ficaram empolgados com o mimo preparado pela dirigente do movimento, uma estreante no Legislativo estadual. Muitos disseram que já compram o arroz, e outros prometeram comprar para conhecer.

Agora, o gabinete está se virando nos 30 para fazer um agrado também a funcionários da Casa, que ficaram empolgados.