Janja é premiada com Medalha Tiradentes pelo deputado estadual Giovani Ratinho (SDD-RJ)Foto de Ricardo Stuckert / Presidência do Brasil

Publicado 08/02/2023 18:50 | Atualizado 08/02/2023 18:51

O deputado Giovani Ratinho (SDD-RJ) aproveitou a vinda do casal presidencial ao Rio de Janeiro para entregar a Medalha Tiradentes à primeira-dama, Janja. A medalha foi entregue durante a inauguração do Super Centro Carioca de Saúde, que contou com a presença de figuras de destaque na política nacional, incluindo o presidente Lula (PT). O objeto é a honraria máxima concedida pela Alerj para quem presta serviços de grande relevância ao público..



Ratinho afirma que a premiação de Janja é devidamente merecida, e ressalta o histórico de ativismo da socióloga. “Essa homenagem aprovada na ALERJ e de minha autoria é mais que merecida. A Janja tem uma história de luta e militância pelo nosso país. Agora como primeira-dama tem um papel fundamental ao lado do presidente Lula na reconstrução do nosso Brasil. O estado do Rio precisava dar esse reconhecimento. Fico emocionado que tenha sido através do meu mandato”, declara.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.