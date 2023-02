Doutores da Alegria promove folia no Hospital da Mulher, em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 08/02/2023 14:06

Não faltou folia no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart (HMulher), em São João Meriti, nesta terça-feira (7). O local recebeu o cortejo “Carnaval da Orquestra Circônica”, que integra a organização sem fins lucrativos Doutores da Alegria, que faz intervenções artísticas nos hospitais públicos pelos estados. O bloco tocou as famosas marchinhas por toda a unidade — mas tudo dentro de um limite de volume para não incomodar os ouvidos mais sensíveis.



Os palhaços tocaram tambores, pandeiros, cavaquinhos…. não faltou cantoria. Funcionários e pacientes se juntaram à festa, e deixaram o hospital em clima de Carnaval. Quem esteve presente, com certeza não vai se esquecer.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.