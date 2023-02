Sessão solene desta terça-feira (7) é marcada por confusão devido a projeto de lei que concede Medalha Tiradentes a DJ Marlboro. - Reprodução

Publicado 07/02/2023 18:25

Em seu primeiro dia de sessão parlamentar na tarde desta terça-feira (7), a Alerj já tem uma polêmica no plenário. O Projeto de Resolução 1431/2022, do ex-deputado Coronel Jairo (SDD) de conceder a Medalha Tiradentes ao DJ Marlboro causou bafafá, por causa de denúncias contra o ícone do funk, acusado de estupro pela cantora Mc Ellu, em 2021. Ele já tinha respondido anteriormente por pedofilia, e foi considerado inocente.



O projeto foi aprovado por aclamação, mas acumulou abstenções de direita à esquerda, com votos pela abstenção das bancadas do PT, PSOL, PDT e PSB, de Luiz Paulo (PSD) — que tem optado por não votar favoravelmente em projetos do tipo — ,além de parlamentares conservadores como Samuel Malafaia (PL), Fred Pacheco (PMB) e Danniel Librellon (Republicanos).



O deputado Luiz Cláudio Ribeiro (PSD), ex-secretário de Mangaratiba, saiu em defesa de Marlboro, atual secretário de Turismo da cidade. “Como ele não foi condenado ainda, acho que tem que seguir em frente. Se caso tiver algum problema, que retire (a medalha) Trabalhei com ele nos últimos quatro anos e vi a pessoa comprometida no ambiente de trabalho”, declarou.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.