Tânia Bastos, Daniel Soranz e Vitor Hugo fazem vistoria em hospital fechado na Ilha do GovernadorDivulgação

Publicado 07/02/2023 11:00

Vitor Hugo se uniu à insulana Tânia Bastos para, juntos, pegarem no pé da prefeitura até a reabertura do hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador. No sábado, vistoriaram o equipamento com o ex-secretário de Saúde Daniel Soranz. A promessa é inaugurar até o fim do ano.