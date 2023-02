Prédio novo da Alerj na Rua da Ajuda, Centro. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 06/02/2023 17:41

A cara da nova mesa diretora da Alerj começou a ganhar contornos nesta segunda-feira (6): uma edição extra do Diário Oficial do Legislativo exonerou boa parte dos diretores de departamentos — atingindo desde a própria administração do Edifício Lúcio Costa até os departamentos de Assistência Médica e de Odontologia.

No lugar de Wagner Victer, ex-secretário estadual de Educação e de Energia, foi nomeado Marcos André Riscado de Brito. Na procuradoria da Casa, Sérgio Pimentel — ex-Chefe da Casa Civil de Pezão e Francisco Dornelles — será substituído por Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior, ex-chefe de gabinete do novo presidente, Rodrigo Bacellar (PL).

As exonerações incluem ainda Geiza Gomes Rocha, que comandava o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj há 14 anos. Os ex-deputados André Lazaroni (PV) e Zaqueu Teixeira (PSD) — lotados, respectivamente, nas diretorias de Informática e de Segurança — também não fazem mais parte da folha de pagamentos.