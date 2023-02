O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José - Reprodução / Sindicato dos Rodoviários

Publicado 06/02/2023 15:08

O reajuste salarial volta a ser tema de nova reunião entre a direção do Sindicato dos Rodoviários e a Rio Ônibus , na quarta-feira (8), às 10h. A categoria demanda um reajuste com base na inflação do período entre junho de 2021 e maio de 2022, que ficou em 11,9% de acordo com o INPC.O encontro anterior, realizado em janeiro, terminou sem consenso , após a concessionária pedir um tempo para ver se a prefeitura cumpriria os repasses de acordo com o aumento da tarifa, que é diretamente ligado às melhorias como a implementação de ar condicionado nos coletivos.Em relação a falta de climatização nos ônibus, o presidente do sindicato Sebastião José deixa claro que não são só os usuários que sofrem com essa situação. “Sentimos um aumento no número de reclamações dos trabalhadores em relação ao calor dentro dos coletivos. Se o usuário que faz o trajeto de casa para o trabalho e vice-versa reclama da falta do ar condicionado dentro dos ônibus, imagina o motorista que precisa fazer três ou quatro viagens diariamente o que não sofre”, declarou.Na reunião, também serão discutidos outros benefícios para a categoria, como vale alimentação, cesta básica, jornada de trabalho e intervalos de descanso.