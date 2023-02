A vereadora Teresa Bergher (Cidadania) - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 04/02/2023

O Diário Oficial de quinta-feira (2) virou o orçamento da capital de cabeça para baixo. De um lado, as finanças precisavam contemplar o novo secretariado de Eduardo Paes, que tomou posse ontem: a Casa Civil, por exemplo, já estreia com R$ 263,5 milhões. Mas as mudanças também mostram que as eleições estão na mira. A Infraestrutura ganhou mais R$ 356,7 milhões; Juventude, do pré-candidato Salvino Oliveira, teve um plus de 72%; e Esporte e Lazer, que comanda programas amados pela população, viu o bolo crescer em 93%. Responsável pelo levantamento, Teresa Bergher ficou de cabelo em pé ao ver de onde parte do dindim saiu: R$ 100 milhões do plano de cargos, carreiras e salários da Saúde foram cancelados. A Rio Águas perdeu R$ 256 milhões.

