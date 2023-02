Rodrigo Bacellar (PL) é o novo presidente da Alerj - Divulgação / Alerj

Publicado 03/02/2023 09:00

Com 56 votos favoráveis, os deputados "Unidos pelo Rio" comandam a Alerj pelos próximos dois anos, com Rodrigo Bacellar (PL) na cadeira principal. Curiosamente o nome escolhido pela nova mesa diretora é quase igual ao do grupo que comandou a Casa no último biênio, "União pelo Rio". À frente daquele, estava André Ceciliano — um dos articuladores da frustrada candidatura de Jair Bittencourt (PL). Sem possibilidade de vencer, Bittencourt declarou o voto em Bacellar "pelo bem do Rio". Para ser competitiva, a chapa alternativa precisaria de todos os votos da esquerda. O PSOL, no entanto, fechou questão pela abstenção. Já o PT de Ceciliano ficou dividido: a maioria se absteve, mas Renato Machado e Zeidan — a terceira vice-presidente — disseram sim.

Picadinho

O IBPG abriu inscrições para o concurso público para a Câmara Municipal de Nilópolis, com

para nível médio e superior: Inscrições pelo site, até 05/03.

No dia 5, às 12h, o Instituto Unidas para Sempre irá promover um evento gratuito com o cantor D'Black, no restaurante Texas Pub, em Comendador Soares, Nova Iguaçu.

A Galeria Aliança Francesa Botafogo apresenta, até o dia 10 de fevereiro, a exposição “Trois Sillons”, da fotógrafa Delphine Gatinois. Entrada gratuita