Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro - Reprodução

Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2), no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 02/02/2023 16:37

A jornalista Glória Maria pode dar o nome a um prêmio da Câmara dos Deputados a outros colegas de profissão. Nesta quinta-feira (2), em que o câncer ceifou a vida da apresentadora do "Globo Repórter", o deputado Aureo (SDD-RJ) apresentou um projeto de resolução para criar a homenagem a "um jornalista cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque no jornalismo brasileiro".

De acordo com a proposta, os líderes partidários deverão apresentar os indicados, e a lista de agraciados será definida pela mesa diretora.

Na justificativa, o parlamentar lembra o histórico da carioca de Vila Isabel, pioneira da televisão e primeira brasileira a usar a Lei Afonso Arinos — responsável por instituir o crime de racismo no Brasil. No documento, Glória é descrita como "primeira repórter negra a se destacar na televisão, sinônimo de representatividade e exemplo para as mulheres".