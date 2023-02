Jair Bittencourt (na esquerda) e Rodrigo Bacellar (na direita) - Fotos: Alerj

Publicado 02/02/2023 17:13 | Atualizado 02/02/2023 17:18

Chamado à tribuna da Alerj nesta quinta-feira (2) para discursar após desistir da candidatura à presidência, Jair Bittencourt (PL) ressaltou a importância do diálogo e explicou que a ideia do partido sempre foi uma chapa única, mas faltou diálogo.



No pronunciamento, o ex-secretário de Agricultura deixou claro que não possui problemas pessoais com Rodrigo Bacellar (PL) — líder da única chapa registrada —, e que tudo não passou de um "andamento político”. E declarou a satisfação em manter uma relação pacífica entre os colegas.



"O importante é que chegamos a esse momento com o Parlamento unido, com o debate que sempre precisa ser feito", declarou. Ao final, rasgou elogios ao futuro presidente do parlamento, declarando seu voto "pelo bem do Rio".

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo