Publicado 02/02/2023 19:21 | Atualizado 02/02/2023 19:29

A eleição para a mesa diretora da Alerj terminou com a já esperada vitória de Rodrigo Bacellar (PL), no começo da noite desta quinta-feira (2), no Palácio Tiradentes. Ao todo, 56 parlamentares votaram a favor do novo presidente, e ninguém se manifestou de forma contrária.



Parte significativa da oposição preferiu se abster, em um total de 13. A única bancada a ficar unida foi a do PSOL: mais cedo, a Executiva estadual lançou uma nota anunciando que não votaria "em bolsonaristas e no governo de Cláudio Castro". Luiz Paulo (PSD) e Carlos Minc (PSB) também tomaram o mesmo caminho.

O PT/PCdoB, por outro lado, ficou dividido. Renato Machado e Zeidan foram favoráveis à chapa única. A ex-mulher do deputado federal Washington Quaquá (PT) — que fez um vídeo defendendo a candidatura de Bacellar —, inclusive é parte da mesa diretora.

A única parlamentar a não votar foi Lucinha (PSD). Segundo o colega de partido Luiz Paulo, a deputada da Zona Oeste já estava na Avenida Brasil, depois de marcar o voto na cédula de papel. O pleito no formato secreto ainda estava em curso quando uma decisão judicial fez tudo voltar à estaca zero , com os votos sendo declarados em microfone aberto.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.