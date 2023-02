Sessão desta quinta-feira (2), marcada pela eleição para a Mesa Diretora da Alerj. - Reprodução

Publicado 02/02/2023 17:49

Quando estava prestes a terminar, a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Janeiro, na tarde desta quinta-feira (2), foi interrompida. Uma decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, suspendeu a liminar que havia determinado o voto secreto, restabelecendo o pleito nominal.



Como os trabalhos já estavam quase no fim, os parlamentares que tinham deixado o plenário do Palácio Tiradentes, tiveram que ser chamados para retornar. E os votos estão sendo contados manualmente, já que a antiga sede da Alerj não conta mais com o antigo painel eletrônico.



O primeiro a ir ao microfone foi Pedro Ricardo (PROS): ele furou a fila pois precisava voltar a Saquarema.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.