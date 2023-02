Luciana Boiteux (PSOL) tomou posse como vereadora do Rio - Eduardo Barreto / CMRJ

Publicado 03/02/2023 12:00

Luciana Boiteux não herdou só o gabinete de Tarcísio Motta. Ela também já se articula para levar adiante uma das principais pautas do agora deputado federal: a Educação. No próximo dia 14, a professora universitária se reúne com o Sepe, com pautas como falta de vagas em creches.