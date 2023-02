Thiago Gomide - Reprodução Facebook

Publicado 03/02/2023 16:38

A rádio pública fluminense, a Roquette Pinto, está sob nova direção. Uma edição extra do Diário Oficial do estado, publicada nesta sexta-feira (3), registrou o fim da gestão do jornalista e historiador Thiago Gomide. Ele será substituído por Fernando Nogueira, que já estava nomeado na emissora.

Nogueira leva com ele Camila Grecco, que integrava o núcleo de comunicação social do governo.

Uma das primeiras ações da administração que se despede foi resgatar o nome do patrono Roquette Pinto, que havia sido substituído por "94 FM". Em seus dois anos na rádio, Gomide também aproximou o veículo de instâncias públicas como o Tribunal de Justiça, a Controladoria e o Tribunal de Contas do Estado, que ganharam colunas informativas e de prestação de contas à população. Também foram conquistados três prêmios de jornalismo do Sebrae, além de um WME, dedicado a mulheres da música.



Em entrevista a O DIA sobre o papel de uma rádio pública, ele destacou a disponibilidade de espaço a artistas do interior e de menos alcance popular, além de garantir que o microfone seja usado por vozes múltiplas: "a rádio pública precisa ser encarada como uma escola, além de prestadora de serviço", disse ele na ocasião.

O jornalista, um dos 10 maiores influenciadores de Educação do Tik Tok, vai voltar à iniciativa privada — além de se dedicar ao projeto "Tá na história", que acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Em um post, ele agradeceu integrantes do governo, além do próprio Cláudio Castro (PL), e desejou as boas vindas ao sucessor.