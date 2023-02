Antônio Francisco Neto - Felipe Vieira/Divulgação

Publicado 04/02/2023 13:00

Sem partido desde a fusão do DEM com o PSL, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, já começou a receber propostas de pretendentes de olho em seu capital político. Em 2020, ele foi eleito para seu terceiro mandato com 85 mil votos — ou 57% do total, enfrentando outros 13 concorrentes. E ainda ajudou o irmão, Munir Neto, a chegar à Alerj. O PSD, partido do novo deputado estadual, é um dos que já fez a corte. A fila inclui também PT, PSDB e MDB.