Cerimônia de inauguração do Super Centro Carioca de SaúdeReprodução

Publicado 06/02/2023 17:37 | Atualizado 06/02/2023 17:45

Na cerimônia de inauguração de dois novos prédios do Super Centro Carioca de Saúde, as três instâncias do Poder Executivo trocaram passes. Em clima amistoso, o presidente Lula (PT) e o governador Cláudio Castro (PL) prestigiaram o evento do prefeito Eduardo Paes (PSD), e não faltaram elogios e abraços.



Dando o tom, Paes disse, em discurso, que o trio vai fazer grandes transformações. “Nós vamos construir o Rio e o Brasil diferente daqui para frente. Eu, Cláudio Castro e Lula vamos revolucionar o Rio de Janeiro”, declarou.



A política baixou em peso ao evento, que contou ainda com os deputados federais Gleisi Hoffmann (PT), Lindbergh Farias (PT), Áureo (SDD), Daniel Soranz (PSD), Bandeira de Mello (PSB), Pedro Paulo (PSD) e Laura Carneiro (PSD), além de parlamentares estaduais e de vereadores.



O presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD), ganhou até um agradinho do alcaide: foi chamado para uma homenagem específica, já que a Casa doou R$ 100 milhões em recursos economizados — destinados justamente à construção da nova unidade.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.