SMPD traduz sambas enredo de 12 escolas do Rio - Divulgação

SMPD traduz sambas enredo de 12 escolas do RioDivulgação

Publicado 06/02/2023 15:34

Já começaram a ser lançadas nas redes da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) a versão na Linguagem Brasileira de Sinais dos 12 sambas enredo deste ano do Grupo especial e da escola de samba Embaixadores da Alegria, que abre o desfile das campeãs. A tradução foi feita em parceria com a Central Carioca de Libras.A iniciativa acontece em conjunto com as escolas de samba do grupo especial, e a cada dia será feita uma publicação. Até o momento, já foram traduzidos os enredos do Salgueiro, Tijuca, Portela, Padre Miguel e Vila Isabel.Para a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência Helena Werneck, o projeto aposta na acessibilidade para o festival, tornando possível a integração. "O carnaval do Rio de Janeiro, com essa iniciativa, se torna ainda mais acessível. Tornando a maior festa popular do mundo mais acessível. Tivemos a colaboração de várias pessoas da Comunidade Surda que se somaram aos intérpretes da Central Carioca de Intérpretes de Libras - CCIL, na tradução das letras, com muita alegria", disse.