Da esquerda para a direita: Gustavo Tutuca, Daniela do Waguinho e Fabrício Amaral - Divulgação

Publicado 06/02/2023 18:49

A condução nacional das políticas de Turismo tem mais um fluminense. O secretário estadual Gustavo Tutuca (PP) foi convidado pelo presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), Fabrício Amaral, para se juntar ao grupo como vice-presidente da entidade, durante reunião em Brasília. A ministra Daniela do Waguinho (União) e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), também estavam presentes.



O deputado estadual licenciado — e já reconduzido ao cargo — quer contribuir para atrair mais visitantes para o país. “Precisamos entender que a nossa primeira missão é promover o turismo no Brasil e aumentar o número de visitantes estrangeiros. Só depois de desenvolvermos significativamente o turismo brasileiro, podemos nos dar ao luxo de termos uma disputa, sadia, entre os estados”, disse.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.