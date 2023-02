Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - Divulgação / Alerj

Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Publicado 07/02/2023 09:00

A julgar pelos primeiros projetos protocolados na nova legislatura estadual, o ar condicionado da Alerj vai precisar estar ligado no máximo para dar conta da alta temperatura no plenário. Entre as 60 propostas apresentadas, já há aquelas que certamente causarão polêmica. De um lado, Dani Monteiro (PSOL) quer proibir que condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro sejam contratados pelo poder público. Do outro, não um, mas dois PLs visam implementar o "Escola sem partido" no estado. O primeiro a registrar a ideia foi Alan Lopes (PL), seguido por Rodrigo Amorim (PTB). Os dois, aliás, também tiveram uma convergência em outra questão: ambos inscreveram textos para vedar a aplicação de passaporte vacinal da Covid-19. E o ano mal começou.





