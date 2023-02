Élika Takimoto será a líder do PT - Divulgação

Élika Takimoto será a líder do PTDivulgação

Publicado 07/02/2023 15:58 | Atualizado 07/02/2023 16:03

A liderança do PT na Alerj vai ficar sob a batuta da deputada de primeiro mandato Elika Takimoto. A professora de física foi a parlamentar com mais votos em sua legenda: escolhida por 95.263 eleitores, ela ficou em 9º no ranking geral.

Filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2017, ela se uniu ao partido depois de uma série de textos em defesa de Lula e de Dilma Rousseff. No ano seguinte, bateu na trave, e, com 28,4 mil votos, ficou na primeira suplência do Legislativo. No ano passado, a federação PT-PCdoB-PV elegeu oito estaduais, sendo seis mulheres — incluindo Dani Balbi (PCdoB), primeira pessoa trans a ter gabinete na Assembleia.

Takimoto não é a única novata a assumir uma função de destaque na nova legislatura. A enorme bancada de 17 deputados do PL será liderada por Douglas Ruas

* Colaborou Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo