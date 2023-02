A marchinha conta com a voz de Evandro Malandro, intérprete da Grande Rio - Divulgação

A marchinha conta com a voz de Evandro Malandro, intérprete da Grande RioDivulgação

Publicado 07/02/2023 15:43

O bloco do Metrô está na rua para o modal não se transformar em palco de desrespeito durante a folia. Desde sábado (8), as estações estão tocando uma marchinha composta especialmente para o período — tanto dando o clima da festa, como também conscientizando os usuários.



A letra incentiva um Carnaval sem assédio e brigas, mas também lembra as boas práticas no modal, como não segurar a porta do vagão e se manter longe da via. O jingle é interpretado por Evandro Malandro, figura carimbada da escola de samba da Grande Rio.



A concessionária tem apostado ainda em diferentes formas de incentivar uma boa convivência, por meio de vídeos e ilustrações afixadas nas estações, trens e inclusive postadas nas redes sociais. As mensagens incentivam ações como o descarte correto do lixo, o não envolvimento em brigas, a não ultrapassagem da faixa amarela que separa o espaço entre o trem e a plataforma, entre outras.

Confira a letra da música:



Olha quem chegou

É o bloco do metrô

É o bloco do metrô

Traga a melhor fantasia

Que o MetrôRio já te leva pra folia

A lá lá o

Carnaval é pra curtir

Sem briga só amor

Respeito eu quero

Nada de assédio dentro e fora da estação

Preste atenção então

Muito cuidado com as mãos

Nunca segure a porta do vagão

Divirta-se com amor à vida

Nem pense em acessar a via

Chega com agilidade, vem sem preocupação

Quer pagamento mais fácil, aqui tem aproximação



*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.