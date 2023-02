Politica - Coletiva de imprensa no TRE, no centyro do Riode Janeiro, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/02/2023 13:00

O corre-corre das legendas que, tendo descumprido a cláusula de barreira, precisaram recorrer a fusões para se manterem no fundo partidário gerou situações curiosas. Um ex-filiado bem que tentou avisar ao PROS sobre a sua saída. Mas não conseguiu falar com ninguém da antiga casa, incorporada pelo Solidariedade.