Aeroporto do Galeão - foto de divulgação

Publicado 08/02/2023 07:00

Uma parceria entre a concessionária que opera o Galeão, junto com o governo estadual, está revitalizando a cabine da Polícia Militar que fica bem pertinho do terminal de passageiros. A intenção é inaugurar a obra na semana que vem — antes de os turistas começarem a chegar para o maior show da terra. A empresa também vai arcar com os custos dos agentes de segurança, que vão patrulhar a área por meio do Programa Estadual de Implantação de Serviços.