Primeira sessão da nova legislatura da AlerjRafael Wallace / Alerj

Publicado 08/02/2023 09:00

Os próximos dias são de intensa pressão sobre o novo presidente da Assembleia do Rio, Rodrigo Bacellar (PL), para diferenciar aqueles que estiveram com ele desde o início dos que só acabaram votando depois — ou, pior, se abstiveram. Entre os veteranos que correm risco de perder espaço estão Luiz Paulo (PSD) e Martha Rocha (PDT), que podem ficar fora das presidências da Comissão de Tributação e de Segurança Pública, respectivamente. O martelo, no entanto, ainda não está batido. Com uma bancada de cinco deputados, o PSOL deve ficar no leme somente de Direitos Humanos. Já o PT, embora tenha entregado apenas dois votos favoráveis, deve ficar à frente de três colegiados — incluindo o de Ciência e Tecnologia —, com mulheres no comando de cada um.

Picadinho

Hoje, às 13h, a Uenf recebe a Rodada de Negócios, etapa do Capacita Fornecedores, programa para melhorar o desempenho de micro e pequenas empresas.

Com texto de Nelson Rodrigues e direção de Daniel Herz, o espetáculo "Perdoa-me por me traíres", em cartaz no Sesc Copacabana, terá sessão extra, às 17h, no sábado (11).

Amanhã, 14h30, o Museu Histórico Nacional inaugura a exposição gratuita "Îandé - aqui estávamos, aqui estamos", com representantes dos povos Kanindé e Yawanawá.