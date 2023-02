O deputado Dionisio Lins (PP) - Octacílio Barbosa / Alerj

O deputado Dionisio Lins (PP)Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 08/02/2023 13:00

O governador Cláudio Castro escalou Dionisio Lins (PP) para a vice-liderança do governo na Assembleia. A posição titular ficou com Dr. Serginho, em uma negociação durante a retirada da candidatura de Jair Bittencourt à presidência da Casa. O PP esteve o tempo todo fechado com Bacellar.