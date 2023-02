O deputado federal Dr Luizinho (PP) - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado federal Dr Luizinho (PP)Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Publicado 08/02/2023 11:00

O primeiro compromisso de Lula no Rio de Janeiro, para a inauguração de uma unidade municipal de Saúde, não contou com o secretário estadual da área. Flamenguista doente, Doutor Luizinho programou a licença até o dia 12 — e viu, em Marrocos, a derrota do time do coração.