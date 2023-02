Carlos Bolsonaro reposta notícia da época do governo de Jair Bolsonaro - Reprodução / Twitter

Carlos Bolsonaro reposta notícia da época do governo de Jair BolsonaroReprodução / Twitter

Publicado 08/02/2023 14:45

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi às redes nesta quarta-feira (8) reclamar que dois estados brasileiros já estariam cobrando R$ 10 pelo litro da gasolina. O nobre só se esqueceu de verificar a data da postagem, compartilhada por um perfil de direita: a notícia reproduzida é de 2022 — quando seu pai, Jair Bolsonaro, ainda era presidente.



Nos comentários, claro, não faltou quem apontasse o fato ao edil. No entanto, a publicação, feita às 10:17, continua no ar. E sem qualquer comentário do próprio autor sobre o pequeno "lapso".