Vila Isabel- Desfile na Marquês de Sapucaí, neste segundo dia do Grupo Especial neste sábado(23). Foto Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 09:00

Em seu novo mandato, o deputado Rodrigo Amorim (PTB) já tem um novo tema na mira: o Carnaval. Não que o parlamentar conservador queira acabar com a festa — só a de Eduardo Paes (PSD). Em menos de uma semana desde a abertura do protocolo da Alerj, ele já apresentou duas propostas que botam sal no cafezinho do prefeito (que anda evitando a cerveja). Em ambos os casos, a proposta é cancelar decretos-lei da época da fusão do estado do Rio e retornar bens municipais aos domínios do Palácio Guanabara: o terreno da Marquês de Sapucaí e a Riotur. "O prefeito usa o Sambódromo como uma colônia de férias para si e seus amigos, em vez de promover a Cultura. O estado banca a Segurança e a Saúde, mas quem brinca o Carnaval é a prefeitura", dispara.





Picadinho

Dirigido por Carlos Alberto Serpa, o Chá Musical "Nosso samba é campeão" teve suas apresentações prorrogadas na Casa Julieta de Serpa para até o dia 26.

Amanhã, das 9h às 12h, acontece o evento "Rio Capital Nacional da Reciclagem - Mercado de Créditos da Logística Reversa", no auditório do Centro Empresarial Nova América.

O Dia do Dermatologista será comemorado amanhã, com palestra no Cremerj, organizada pelo presidente da SBDRJ, Antonio D´Acri.