Sebastião José e rodoviários durante reunião em 2021. - Divulgação/SRR

Sebastião José e rodoviários durante reunião em 2021.Divulgação/SRR

Publicado 09/02/2023 16:32 | Atualizado 09/02/2023 16:45

A reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e a Rio Ônibus para discutir o reajuste salarial da categoria terminou, mais uma vez , sem acordo, na manhã desta quarta-feira (8). A correção tem base na inflação do período entre junho de 2021 a maio de 2022, que ficou em 11/9% segundo cálculos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O presidente do sindicato, Sebastião Reis, afirma que o aumento deveria estar sendo pago desde novembro do ano passado, e que por isso “uma possível paralisação não está descartada”.De acordo com o líder da categoria, os empresários da concessionária alegaram não ter dinheiro suficiente para arcar com o custo do reajuste. “Eles simplesmente disseram que como a prefeitura afirmou que só fará o repasse em relação ao aumento das tarifas se as empresas cumprirem o que está no contrato e realizarem melhorias na frota como ar condicionado e aumento do número de carros, fica impossível pensar em aumento. Para piorar a situação, eles pediram que o reajuste só fosse feito após a convenção da categoria, em 1° de junho. Isso é inaceitável”, declarou.Além da correção salarial, o sindicato também está negociando outros pontos importantes para os trabalhadores, como vale alimentação, cesta básica, intervalos de descanso e jornada de trabalho.