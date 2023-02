Linhas gratuitas de ônibus de Paracambi têm ar condicionado - Divulgação

Linhas gratuitas de ônibus de Paracambi têm ar condicionadoDivulgação

Publicado 10/02/2023 13:00

Depois que os ônibus com tarifa zero começaram a rodar em Paracambi, o número de usuários dos coletivos aumentou expressivamente. Para a prefeita, Lucimar do Dr. Flávio, não é só uma questão de economia: os curiós — nome dado aos veículos —, são equipados com ar condicionado.