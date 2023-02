Carlos Minc, Guilherme Delaroli e Índia Armelau no plenário da Alerj - Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 10/02/2023 11:00

Novato na Alerj, Guilherme Delaroli (PL) já definiu a primeira bandeira: trabalhar pela retomada das obras do Comperj e pela operacionalização do Gaslub — ambos em Itaboraí, comandada pelo irmão, Marcelo. Ele criou uma frente parlamentar, e quer sensibilizar o governo federal para o tema.

O deputado lembra do efeito multiplicador do complexo petroquímico: "Não somente para Itaboraí, vai gerar emprego e renda em vários municípios, especialmente do Conleste”, diz.

A interrupção das obras, em 2015, levou Itaboraí a uma situação de decadência econômica e de aumento da violência. A atividade comercial despencou quase pela metade, e mais de 700 lojas fecharam.