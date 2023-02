Fachada do Palácio Pedro Ernesto (Câmara dos Vereadores) na Cinelândia. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 10/02/2023 09:00

Embora duas legislaturas inteiras tenham se passado desde a última vez em que Jorge Pereira (Avante) teve gabinete no Palácio Pedro Ernesto, ele quer mostrar aos colegas que o tempo não fez diferença. Nos últimos tempos, estudou os projetos aprovados recentemente — e até ligou para os companheiros de parlamento para dar pitacos sobre o que deveria ou não ter sido aprovado. O sonho do vereador em seu sétimo mandato seria conquistar uma vaga na poderosa Comissão de Justiça e Redação, mas dificilmente será realizado. O colegiado deve manter a composição atual, com Inaldo Silva (Republicanos) e Doutor Gilberto (Podemos) — e, na vaga deixada por Alexandre Isquierdo (União), entra o líder de governo Átila Alexandre Nunes (PSD).





Picadinho

Na segunda-feira, às 16h, a presidente da OAB/Méier, Gracia Barradas fará uma palestra na sede da subseção para falar sobre os desafios da advocacia.

Amanhã, a partir das 10h, a ONG NÓIZ inaugura o projeto "Entre Elas". O objetivo é acolher e fortalecer as mulheres através de rodas de conversas.

'A Volta do Curupira' faz a sua reestreia no Teatro Gonzaguinha, no centro do Rio, com duas apresentações: amanhã, às 16h, e no domingo, às 15h.