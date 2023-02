FIA/RJ promove ação na Rodoviária Novo Rio para prevenir o desaparecimento de menores de idade - Sandro Vox / Agência O Dia

FIA/RJ promove ação na Rodoviária Novo Rio para prevenir o desaparecimento de menores de idadeSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 13/02/2023 17:57

Nos dias que antecedem o feriadão de Carnaval, técnicos e assistentes sociais da Fundação para a Infância e Adolescência estarão na Rodoviária Novo Rio em uma ação para prevenir o desaparecimento de menores de idade. Na quinta e sexta-feira (16 e 17), o local de alto trânsito de pessoas será um ponto de distribuição de material de conscientização sobre a importância da importância da cultura de identificação — além de pulseiras para serem colocadas nos pequenos.

De acordo com o programa SOS Crianças Desaparecidas, no ano passado foram registrados 267 casos — com 243 localizações e 24 desaparecimentos. Desde a criação do programa, foram cadastradas 4.244 crianças e/ou adolescentes, das quais 3.642 tiveram o paradeiro descoberto.