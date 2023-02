Praia do Forte, em Cabo Frio - João Oliveira (RC24h)

Praia do Forte, em Cabo FrioJoão Oliveira (RC24h)

Publicado 15/02/2023 13:00

O deputado Yuri (PSOL) está intrigado com a falta de atualização dos boletins de balneabilidade em praias fora da capital. Em Cabo Frio, destino procurado no Carnaval, os últimos dados são do ano passado. Em Angra, são do longínquo ano de 2020. Ele já enviou um ofício ao Inea.

"Os banhistas têm direito de saber as condições de banho nas praias fluminenses, é uma questão de saúde pública. É preciso que os canais de divulgação estejam acessíveis e atualizados com o cenário já deste ano", diz o parlamentar.