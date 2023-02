O coronel Paulo Afonso Cunha - Reprodução / redes sociais

O coronel Paulo Afonso CunhaReprodução / redes sociais

Publicado 14/02/2023 17:50

Tem novidade vindo no Diário Oficial do município: será recriada a Superintendência Municipal de Transporte Urbano (SMTU), com o objetivo de cair em cima de quem faz a locomoção de passageiros de forma ilegal no Rio — com foco em carros e motos de aplicativos, além de táxis piratas.

Para a missão, o convocado é o coronel da PM Paulo Afonso Cunha, professor de Direito Internacional de Trânsito, e que já cuidou de uma secretaria específica do tema durante a gestão de Luiz Paulo Conde, além de ter presidido a NitTrans, empresa pública de Niterói.

"O prefeito deu carta branca para acabar com o transporte irregular de passageiros aqui no Rio, e ainda nesta semana daremos início as operações. Vamos atuar com energia, mas dentro da lei", promete o futuro superintendente.